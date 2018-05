Elementary students bring history to life at Regional Heritage Fair

2018 Heritage Fair Award Recipients:

Chinese Canadian Historical Society Award

Caci Rice (Maquinna)—Chinese Workers & the CPR

Community History Awards – Alberni District Historical Society

Skyler Vandenbroek (Maquinna) — The 1964 Port Alberni Tsunami

Phoenix Gendron (Maquinna) — Early Cumberland Mining

Family History Award – Alberni Valley Genealogy Club

Lucca Stewart (Sea View) — The Cliff Family in Canada

Maritime History Award – Port Alberni Maritime Heritage Society

Alex Bielert (Maquinna) — Jacques Cartier Discovers Canada

Industrial History or Forestry Award – Industrial Heritage Society

Ella James Klipa (Maquinna) — Canadian Forestry

Ken Hughes Memorial Communications Award – Hughes Family

Alison Ottis (Heritage Christian On-line) — Canadian Forestry

Education History Award School District #70 Award

Carlene Somen (Maquinna) — Residential Schools

Alberni Valley News Writing Award

Ella Freethy (Maquinna) — The Last Spike

Pam Craig – Aesthetic Presentation Award – AV Times

Helena Hall (Maquinna) — Canadian Penny

Fire Chief Award – Port Alberni Fire Chief

Nathan Cox (Aspen Park Elementary) — History of Comox Fire Department

Honour Medals:

Grade 3/4

Matous Karas (Aspen Park) — The Swedish Connection, Kailyn Penner (Heritage Christian On-line)—Hockey in Canada, Ciara Rice (Maquinna)—Medicines and Shaman, Marin Noel (Maquinna)—Basket Weaving, Charlie Norman (Heritage Christian On-line)—Pioneering Then and Now, Rehanna Stanton (Maquinna)—Gathering for First Nations, Summer Eskola (Maquinna)—Traditional Housing, Chase Pley (Maquinna)—Samuel de Champlain, Chyyah Rampanen (Haahuupayuk)—Cedar Weaving, Isabella Noddin (Haahuupayuk)—Cedar Weaving.

Grade 5/6

Laila Allatt-Miles (Maquinna)—Immigration to BC, Maria Hendriks (Heritage Christian On-line)—My Family, Arwen Rauguth-Treleaven (Heritage Christian On-line)—Canada House, Sukhbir Narang (Maquinna)—Kamagata Maru, Marie Adby (Maquinna)—Hutterites in Canada, Carson Cartlidge (Maquinna)—Alexander MacKenzie, Bethany MacFadden (Maquinna)—My Family’s Prairie Homestead, Nolan Reid (Maquinna)—Underground Railroad, Tucker Knudson (Maquinna)—Last Flight of the Malton Mike, Sarah Robertson (Heritage Christian On-line)—Old Fashioned Toys.

People’s Choice Award – Alberni Valley Community Arts Council

Tucker Knudson (Maquinna)—The Last Flight of Malton Mike

Student’s Choice Award – Alberni Valley Museum

Makayla Johnson (Maquinna)—First Nations Gathering

Cassia Elder, Grade 4, recreated First Nations plank houses. MIKE YOUDS PHOTO